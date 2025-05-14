Спалах гепатиту А в столиці: на Відрадному стартує безкоштовне обстеження
Сьогодні у Солом'янському районі розпочинається виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А
Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.
Зазначається, що мета тестування – запобігти поширенню інфекції. Воно безкоштовне обстеження для всіх охочих мешканців району.
Тестування триватиме з 14 та 15 травня з 10:00 до 14:00 у парку "Відрадний" (вул. Михайла Донця, 13).
Гепатит А: що відомо
Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку.
Вірус передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.
Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді — до кількох місяців, а при кімнатній температурі — протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.
Серед основних симптомів:
- підвищення температури тіла,
- втрата апетиту,
- діарея,
- блювота,
- потемніння сечі,
- жовтяниця,
- важкість у правому підребер'ї,
- слабкість і втомлюваність.
Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Інфекцію підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) – це діти.