Спалах гепатиту А в столиці: на Відрадному стартує безкоштовне обстеження

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Сьогодні у Солом'янському районі розпочинається виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що мета тестування – запобігти поширенню інфекції. Воно безкоштовне обстеження для всіх охочих мешканців району.

Тестування триватиме з 14 та 15 травня з 10:00 до 14:00 у парку "Відрадний" (вул. Михайла Донця, 13).

Гепатит А: що відомо

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку.

Вірус передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді — до кількох місяців, а при кімнатній температурі — протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.

Серед основних симптомів:

підвищення температури тіла,

втрата апетиту,

діарея,

блювота,

потемніння сечі,

жовтяниця,

важкість у правому підребер'ї,

слабкість і втомлюваність.

Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Інфекцію підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) – це діти.