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15 травня 2025, 13:17

Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше

15 травня 2025, 13:17
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фото: freepik.com
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У п’ятницю, 16-го травня, атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на півночі, заході та на Вінниччині. На решті території переважатиме суха погода

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря у п'ятницю найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина, тут очікується лише +8…+12 градусів.

У західних областях завтра повітря прогріється до +10…+14 градусів.

В більшості центральних областей стовпчики термометрів коливатимуться у межах +15…+19 градусів.

У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, до +21 градуса.

У Києві 16-го травня очікується +9…+11 градусів і випаде дощ.

Як повідомлялось, найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами.

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