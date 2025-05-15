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15 мая 2025, 13:17

Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего

15 мая 2025, 13:17
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фото: freepik.com
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В пятницу, 16 мая, атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и Винницкой области. На остальной территории будет преобладать сухая погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в пятницу самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Виннитчина, здесь ожидается только +8…+12 градусов.

В западных областях завтра воздух прогреется до +10…+14 градусов.

В большинстве центральных областей столбики термометров будут колебаться в пределах +15…+19 градусов.

В южной части и в восточных областях ожидается теплая погода, до +21 градуса.

В Киеве 16 мая ожидается +9… +11 градусов и ожидается дождь.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

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