Сильний вітер, дощ та мокрий сніг: синоптик дала прогноз на 15 травня

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Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 15 травня, очікується рвучкий вітер південно-західного напрямку, до 15-20 метрів за секунду.

Через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі, в західних областях ймовірно сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом.

На півдні та південному сході переважатиме суха погода.

Температура повітря протягом дня становитиме +14…+18 градусів, у південній частині місцями до +20 градусів.

Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8…+13 градусів.

У Києві завтра очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та близько +15 градусів.

Раніше прикордонники показали, яка погода 14 травня у Карпатах.