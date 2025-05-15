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15 мая 2025, 02:55

В Украине значительно подорожали сигареты: сколько теперь придется платить за вредную привычку

15 мая 2025, 02:55
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Иллюстративное фото
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В Украине за год значительно выросли в цене алкоголь и сигареты. В среднем одна пачка сигарет теперь будет стоить на 20-30% больше, чем в 2024 году

Об этом сообщается на портале Государственной службы статистики, передает RegioNews.

Если сравнивать с прошлым годом, то на апрель 2025 года цены на алкоголь значительно выросли. Водка подорожала на 2,2% до 118,4 гривны за бутылку 0,5 литра, а столовые вина украинских марок – на 7,8% до 118,6 гривны за бутылку 0,7 литра. Пиво также выросло в цене на 11,3% до 35,5 гривны за бутылку 0,5 литра.

Что касается сигарет, то сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 32,3% до 102,4 гривны за пачку. При этом сигареты медимум-класса подорожали на 29,6% до 111,3 гривны за пачку. Кроме того, сигареты премиум-класса выросли в цене на 27,3% до 131,3 гривны за пачку.

Напомним, в мае зафиксировали подорожание продуктов первой необходимости. В частности, подорожал ржано-пшеничный хлеб: его стоимость выросла до 37,08 гривны за килограмм.

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