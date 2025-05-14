14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2025, 03:20

Бензин А-95 подешевшав, але не суттєво: чому АЗС в Україні не квапляться зменшувати ціни

14 травня 2025, 03:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні подешевшав бензин марки А-95. Проте експерти вважають, що АЗС можуть "скинути" вартість ще більше, але не хочуть це робити

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні відбулось зниження цін на бензин А-95. Середня вартість пального на початок тижня склала 54,6 гривні за літр. Це на 3 копійки менше, аніж раніше. При цьому оператори АЗС мають потенціал більш суттєво зменшити ціни, вважають експерти.

На думку аналітиків, до кінця тижня вартість А-95 на заправках не зміниться суттєво. Причиною називають стабільне торгування нафти еталонної марки Brent у коридорі 60-64 долари за барель. Проте найбільші мережі АЗС хочуть високою маржинальністю компенсувати зниження попиту на пальне, а тому не будуть поспішати знижувати ціни.

Експерти пояснили, що в травні попит на бензин знизився, якщо порівнювати з квітнем. Саме тому, очікувати на суттєве зменшення цін не варто.

Нагадаємо, раніше аналітик Олександр Сиренко казав про те, що в травні будуть передумови для зменшення вартості бензину. Зокрема, експерт пояснював це тим, що у квітні подешевшала нафта, а також подорожчало євро.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни бензин
В Україні подорожчала земля: в якій області найдорожче
24 квітня 2025, 04:10
В Україні подорожчали однокімнатні квартири: де дешевше, а де найдорожче житло
16 квітня 2025, 20:50
В Україні прискорилась інфляція: як подорожчали продукти
10 квітня 2025, 02:30
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
$30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід
14 травня 2025, 05:05
Повна брехня: Маша Єфросиніна прокоментувала заяви Ольги Фреймут про неї
14 травня 2025, 04:40
На Чернігівщині легковик влетів у відбійник: водій помер
14 травня 2025, 04:00
В Україні продовжують зростати ціни на продукти: що стало дорожче
14 травня 2025, 03:50
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив укриття та склад БК росіян
14 травня 2025, 02:55
Україна пройшла у фінал Євробачення-2025
14 травня 2025, 02:30
Сухопутні війська ЗСУ збили 180 російських дронів
14 травня 2025, 00:35
Робота і перспективи: в Укроборонпромі почали проводити співбесіди з українцями за кордоном
14 травня 2025, 00:15
Закликав змінити владу та "топив" за росіян: у Вінниці судили фаната РФ, який підтримував війну проти України
13 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »