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В Україні подешевшав бензин марки А-95. Проте експерти вважають, що АЗС можуть "скинути" вартість ще більше, але не хочуть це робити

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні відбулось зниження цін на бензин А-95. Середня вартість пального на початок тижня склала 54,6 гривні за літр. Це на 3 копійки менше, аніж раніше. При цьому оператори АЗС мають потенціал більш суттєво зменшити ціни, вважають експерти.

На думку аналітиків, до кінця тижня вартість А-95 на заправках не зміниться суттєво. Причиною називають стабільне торгування нафти еталонної марки Brent у коридорі 60-64 долари за барель. Проте найбільші мережі АЗС хочуть високою маржинальністю компенсувати зниження попиту на пальне, а тому не будуть поспішати знижувати ціни.

Експерти пояснили, що в травні попит на бензин знизився, якщо порівнювати з квітнем. Саме тому, очікувати на суттєве зменшення цін не варто.

Нагадаємо, раніше аналітик Олександр Сиренко казав про те, що в травні будуть передумови для зменшення вартості бензину. Зокрема, експерт пояснював це тим, що у квітні подешевшала нафта, а також подорожчало євро.