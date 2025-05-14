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14 травня 2025, 00:15

Робота і перспективи: в Укроборонпромі почали проводити співбесіди з українцями за кордоном

14 травня 2025, 00:15
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Фото: Укроборонпром
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Концерн вирішив започаткувати програму, спрямовану на повернення українців, які виїхали за кордон. У Польщі вже проводяться перші співбесіди

Про це повідомили в Укроборонпромі, передає RegioNews.

У компанії зазначили, що чимало українців з початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Проте не завжди люди "знаходять себе" в іншій країні. Тому концерн започаткував програму "Повернення українців": вони кличуть громадян для роботи, обіцяючи надати стабільну роботу, соціальний захист та перспективи.

"Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання — надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", — каже директор Департаменту з управління персоналом Андрій Верещака.

Зараз Укроборонпром вже проводить співбесіди з українськими переселенцями у представництві в Польщі. Також надалі будуть проводити співбесіди й онлайн.

Нагадаємо, що, за даними Держприкордонслужби, у 2024 році 443 000 українців, які виїхали за кордон, не повернулись. Загалом за час повномасштабної війни не повернулось в Україну близько 3 мільйонів громадян.

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