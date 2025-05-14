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14 мая 2025, 00:15

Работа и перспективы: в Укроборонпроме начали проводить собеседования с украинцами за границей

14 мая 2025, 00:15
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Фото: Укроборонпром
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Концерн решил положить начало программе, направленной на возвращение украинцев, выехавших за границу. В Польше уже проводятся первые собеседования

Об этом сообщили в Укроборонпроме, передает RegioNews.

В компании отметили, что многие украинцы с начала полномасштабного вторжения уехали за границу. Однако не всегда люди "находят себя" в другой стране. Поэтому концерн основал программу "Возвращение украинцев": они зовут граждан для работы, обещая предоставить стабильную работу, социальную защиту и перспективы.

"Мы провели большую подготовительную работу в Обществе и наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше. Наша задача – предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашей защитнике"" – говорит директор Департамента по управлению персоналом Андрей Верещака.

В настоящее время Укроборонпром уже проводит собеседования с украинскими переселенцами в представительстве в Польше. Также будут проводить собеседования и онлайн.

Напомним, что, по данным Госпогранслужбы, в 2024 году 443 000 уехавших за границу украинцев не вернулись. Всего за время полномасштабной войны не вернулось в Украину около 3 миллионов граждан.

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