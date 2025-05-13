Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро: розклад рейсів
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро — Київ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Графік руху:
- з Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;
- з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.
Потяг зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції імені Тараса Шевченка (місто Сміла).
"Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями", — додали в "УЗ".
Зазначається, що для пасажирів, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння:
- непарні місця розташовані біля вікна;
- парні місця — біля дверей купе (проходу).
Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.