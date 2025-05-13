14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 травня 2025, 22:00

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро: розклад рейсів

13 травня 2025, 22:00
Читайте также на русском языке
фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро — Київ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Графік руху:

  • з Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;
  • з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Потяг зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції імені Тараса Шевченка (місто Сміла).

"Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями", — додали в "УЗ".

Зазначається, що для пасажирів, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння:

  • непарні місця розташовані біля вікна;
  • парні місця — біля дверей купе (проходу).

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Дніпро поїзд Укрзализныця пасажирські перевезення
Суддя з Дніпра, який привласнив орендовану квартиру, може сісти на 12 років
13 травня 2025, 13:26
У Києві тимчасово закриють одну із станцій метро
09 травня 2025, 20:37
Посвідчення для хвостатого: нова послуга в ЦНАПах Києва
09 травня 2025, 17:41
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Засіб терору та виснаження ППО: які загрози несе нова російська ракета "Бандероль"
13 травня 2025, 21:35
"За цим кривається план": суд задовільнив клопотання Порошенка про вимогу від ОП пояснень щодо санкцій
13 травня 2025, 21:27
У мережі показали, що залишилося від Торецька
13 травня 2025, 21:13
На Чернігівщині внаслідок пожежі загинула людина
13 травня 2025, 21:00
Смертельна ДТП на Київщині: поліція розпочала розслідування
13 травня 2025, 20:57
Хмарність та дощі: українців попередили про погоду на середу, 14 травня
13 травня 2025, 20:45
На Донеччині у 8 селах оголосили примусову евакуацію родин із дітьми, — ОВА
13 травня 2025, 20:35
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по позиціях окупантів
13 травня 2025, 20:05
У Кривому Розі підліток кинув коктейль Молотова в синагогу
13 травня 2025, 19:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Ганна Маляр
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »