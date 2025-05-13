Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро: розклад рейсів

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Графік руху:

з Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;

— 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36; з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Потяг зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції імені Тараса Шевченка (місто Сміла).

"Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями", — додали в "УЗ".

Зазначається, що для пасажирів, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння:

непарні місця розташовані біля вікна;

парні місця — біля дверей купе (проходу).

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.