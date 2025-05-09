Посвідчення для хвостатого: нова послуга в ЦНАПах Києва

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У Києві з'явився новий сервіс для власників домашніх тварин — тепер зареєструвати свого пухнастого улюбленця можна буде в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews.

Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.

Зазначається, що реєстрація обов'язкова для всіх собак, а от котів можна внести до бази за бажанням їхнього власника.

Щоб зареєструвати тварину, потрібно:

заповнити форму №1 (її видають просто в ЦНАПі),

додати квитанцію про оплату послуги.

Після цього хвостатому другові присвоюють унікальний номер, а його господар отримує офіційне посвідчення, яке підтверджує право власності на тварину.

Наявність реєстраційних даних допомагає знайти тварину, якщо вона втекла або загубилася, пояснюють в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Крім того, місту це дає точніші дані про кількість домашніх тварин, що дозволяє краще планувати інфраструктуру і дотримуватися санітарних норм.

Нагадаємо, в Острозі на Рівненщині зафіксовано масове отруєння безпритульних собак поблизу місцевого медзакладу.