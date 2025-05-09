У Києві тимчасово закриють одну із станцій метро

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У суботу, 10 травня, станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У суботу, 10 травня, станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні.

"Обмеження триватимуть з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі", - зазначили у відомстві.

У випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

Раніше ми повідомляли про те, що 10 травня у центрі Києва обмежать рух.