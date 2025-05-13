Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Днепр: расписание рейсов

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График движения:

из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;

- 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36; из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Поезд будет останавливаться по обоим направлениям на станции Каменское, в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (город Смела).

"Поезд будет курсировать по составу купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", — добавили в "УЗ".

Отмечается, что для пассажиров, выбирающих купейные вагоны с сидячими местами:

нечетные места расположены у окна;

парные места – у дверей купе (прохода).

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.