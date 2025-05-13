14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 22:00

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Днепр: расписание рейсов

13 мая 2025, 22:00
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр — Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График движения:

  • из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;
  • из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Поезд будет останавливаться по обоим направлениям на станции Каменское, в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (город Смела).

"Поезд будет курсировать по составу купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", — добавили в "УЗ".

Отмечается, что для пассажиров, выбирающих купейные вагоны с сидячими местами:

  • нечетные места расположены у окна;
  • парные места – у дверей купе (прохода).

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Днепр поезд Укрзализныця пассажирские перевозки
Судья из Днепра, присвоивший арендованную квартиру, может сесть на 12 лет
13 мая 2025, 13:26
В Киеве временно закроют одну из станций метро
09 мая 2025, 20:37
Свидетельство для хвостатого: новая услуга в ЦНАПах Киева
09 мая 2025, 17:41
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
На Львовщине будут судить 19-летнего юношу, стрелявшего в знакомого
13 мая 2025, 22:40
Средство террора и истощения ПВО: какие ещё угрозы несёт новая российская ракета "Бандероль"
13 мая 2025, 21:35
"За этим кроется план": суд удовлетворил ходатайство Порошенко о требовании от ОП объяснений по санкциям
13 мая 2025, 21:27
В сети показали, что осталось от Торецка
13 мая 2025, 21:13
На Черниговщине в результате пожара погиб человек
13 мая 2025, 21:00
Смертельное ДТП в Киевской области: полиция начала расследование
13 мая 2025, 20:57
Облачность и дожди: украинцев предупредили о погоде на среду, 14 мая
13 мая 2025, 20:45
На Донетчине в 8 селах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, — ОВА
13 мая 2025, 20:35
Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов
13 мая 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »