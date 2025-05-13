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13 мая 2025, 05:05

Бойцы ССО показали, как ликвидировали штурмовую группу россиян в тылу врага

13 мая 2025, 05:05
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скриншот с видео
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Воины одного из подразделений ССО ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов из восьми военнослужащих во вражеском тылу

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что группа ССО проводила специальную разведку по линии боевого столкновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир спецназовцев быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам совершить маневр.

"После занятия более выгодного положения воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена", — говорится в сообщении.

После боя операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на оперативном направлении.

Напомним, ранее во время проведения спецоперации в тылу врага воины одного из подразделений ССО ВСУ пленили группу россиян в тылу врага.

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