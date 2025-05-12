За добу українські прикордонники збили 6 ворожих "шахедів" та 12 FPV-дронів
Росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, використовуючи, зокрема «шахеди»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За синулу добу мобільним вогневим групам прикордонників вдалося знищити 6 ворожих "шахедів". Один безпілотник збили на Чернігівщині, три – на Миколаївщині, ще два – на Одещині.
"Помітивши повітряні цілі, прикордонники відкрили прицільний вогонь по ворожих дронах-камікадзе типу "shahed-136/131". Завдяки злагодженим діям і точності, шість "шахедів" було знищено", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Сумщині бійці 5 прикордонного загону знищили 12 російських FPV-дронів.
Нагадаємо, за тиждень українські прикордонники знищили та поранили майже 400 російських загарбників.
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