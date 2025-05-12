За добу українські прикордонники збили 6 ворожих "шахедів" та 12 FPV-дронів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За синулу добу мобільним вогневим групам прикордонників вдалося знищити 6 ворожих "шахедів". Один безпілотник збили на Чернігівщині, три – на Миколаївщині, ще два – на Одещині.

"Помітивши повітряні цілі, прикордонники відкрили прицільний вогонь по ворожих дронах-камікадзе типу "shahed-136/131". Завдяки злагодженим діям і точності, шість "шахедів" було знищено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Сумщині бійці 5 прикордонного загону знищили 12 російських FPV-дронів.

Нагадаємо, за тиждень українські прикордонники знищили та поранили майже 400 російських загарбників.