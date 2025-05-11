фото: ДПСУ

На Сумщині бійці 5-го прикордонного загону знищили вісім російських безпілотників-камікадзе

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"У результаті професійної роботи прикордонникам вдалося ліквідувати БПЛА типу "молнія" та 7 FPV-дронів, 1 з яких на оптоволокні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня російська армія запустила по Україні 108 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 60 ворожих дронів, ще 41 — локаційно втрачені.