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12 травня 2025, 07:15

У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

12 травня 2025, 07:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 12 травня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.

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