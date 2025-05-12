У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
У понеділок, 12 травня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.
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