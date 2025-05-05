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05 травня 2025, 10:52

Екологи зафіксували нове забруднення на узбережжі Одещини

05 травня 2025, 10:52
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фото: Facebook/Ivan Rusev
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Працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" знову виявили залишки мазуту на узбережжі Чорного моря в межах парку

Про це повідомив еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Під час обстеження пляжної зони було знайдено одну ділянку на піщаному пересипі, куди море винесло мазутні фракції діаметром до 5 мм.

Загальна вага знайденого мазуту склала приблизно 50 грамів. Через спеку (+28°C) речовина була дуже м'якою. Однак фахівці парку її оперативно зібрали.

За словами екологів, фракції мазуту можуть залишатися невидимими під шаром піску, адже сильні вітри сприяють переміщенню піщаної маси і тимчасовому "прикриттю" забруднення. Це створює загрозу для піщаних біоценозів — унікальних природних комплексів, що легко порушуються отруйними речовинами.

Забруднення, ймовірно, пов'язане з аварією на російських танкерах, що сталася 15 грудня 2024 року, каже Русєв.

Нагадаємо, в лютому в Національному природному парку "Тузлівські лимани" на морському узбережжі, виявили тисячі медуз.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.

Платформа Svidok.org відкрила безкоштовну гарячу лінію, де кожен може залишити свідчення про екологічні злочини Росії.

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