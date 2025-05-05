Екологи зафіксували нове забруднення на узбережжі Одещини

фото: Facebook/Ivan Rusev

Працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" знову виявили залишки мазуту на узбережжі Чорного моря в межах парку

Про це повідомив еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Під час обстеження пляжної зони було знайдено одну ділянку на піщаному пересипі, куди море винесло мазутні фракції діаметром до 5 мм.

Загальна вага знайденого мазуту склала приблизно 50 грамів. Через спеку (+28°C) речовина була дуже м'якою. Однак фахівці парку її оперативно зібрали.

За словами екологів, фракції мазуту можуть залишатися невидимими під шаром піску, адже сильні вітри сприяють переміщенню піщаної маси і тимчасовому "прикриттю" забруднення. Це створює загрозу для піщаних біоценозів — унікальних природних комплексів, що легко порушуються отруйними речовинами.

Забруднення, ймовірно, пов'язане з аварією на російських танкерах, що сталася 15 грудня 2024 року, каже Русєв.

Нагадаємо, в лютому в Національному природному парку "Тузлівські лимани" на морському узбережжі, виявили тисячі медуз.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.

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