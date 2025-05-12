В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей
В понедельник, 12 мая, по состоянию на 6:00 ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован. В Азовском море вражеские корабли также отсутствуют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
Напомним, недавно Силы обороны сбили два российских Су-30 в Черном море. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал детали операции.
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