"Євробачення-2025": яке місце букмекери прогнозують Україні

фото: Eurovision.tv

До фіналу "Євробачення-2025" залишився тиждень, і букмекери вже сформували перші прогнози

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Eurovisionworld, передає RegioNews.

Так, фаворитом конкурсу наразі є Швеція, а Україна має високі шанси пройти у фінал і поборотися за місце в топ-10.

Швеція, яку представляє KAJ із піснею "Bara bada bastu", має:

84% шансів потрапити до топ-10,

75% — до топ-5,

35% — на перемогу в конкурсі.

Австрія й Франція наразі закріпились на другій і третій позиціях у загальному рейтингу.

Український гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray" згідно з актуальними прогнозами має:

94% шансів пройти у фінал з першого півфіналу (13 травня),

53% — на потрапляння до топ-10,

13% — до топ-5,

1% — на перемогу.

У загальному рейтингу Ziferblat поки що на 13-му місці.

Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray". Пісенний конкурс відбудеться у Базелі (Швейцарія).

У першому півфіналі, який стартує вже 13 травня, Україна виступатиме під номером 5. Фінал "Євробачення" запланований на суботу, 17 травня.