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09 травня 2025, 19:39

"Євробачення-2025": яке місце букмекери прогнозують Україні

09 травня 2025, 19:39
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фото: Eurovision.tv
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До фіналу "Євробачення-2025" залишився тиждень, і букмекери вже сформували перші прогнози

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Eurovisionworld, передає RegioNews.

Так, фаворитом конкурсу наразі є Швеція, а Україна має високі шанси пройти у фінал і поборотися за місце в топ-10.

Швеція, яку представляє KAJ із піснею "Bara bada bastu", має:

  • 84% шансів потрапити до топ-10,
  • 75% — до топ-5,
  • 35% — на перемогу в конкурсі.

Австрія й Франція наразі закріпились на другій і третій позиціях у загальному рейтингу.

Український гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray" згідно з актуальними прогнозами має:

  • 94% шансів пройти у фінал з першого півфіналу (13 травня),
  • 53% — на потрапляння до топ-10,
  • 13% — до топ-5,
  • 1% — на перемогу.

У загальному рейтингу Ziferblat поки що на 13-му місці.

Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray". Пісенний конкурс відбудеться у Базелі (Швейцарія).

У першому півфіналі, який стартує вже 13 травня, Україна виступатиме під номером 5. Фінал "Євробачення" запланований на суботу, 17 травня.

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