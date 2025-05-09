"Євробачення-2025": яке місце букмекери прогнозують Україні
До фіналу "Євробачення-2025" залишився тиждень, і букмекери вже сформували перші прогнози
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Eurovisionworld, передає RegioNews.
Так, фаворитом конкурсу наразі є Швеція, а Україна має високі шанси пройти у фінал і поборотися за місце в топ-10.
Швеція, яку представляє KAJ із піснею "Bara bada bastu", має:
- 84% шансів потрапити до топ-10,
- 75% — до топ-5,
- 35% — на перемогу в конкурсі.
Австрія й Франція наразі закріпились на другій і третій позиціях у загальному рейтингу.
Український гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray" згідно з актуальними прогнозами має:
- 94% шансів пройти у фінал з першого півфіналу (13 травня),
- 53% — на потрапляння до топ-10,
- 13% — до топ-5,
- 1% — на перемогу.
У загальному рейтингу Ziferblat поки що на 13-му місці.
Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray". Пісенний конкурс відбудеться у Базелі (Швейцарія).
У першому півфіналі, який стартує вже 13 травня, Україна виступатиме під номером 5. Фінал "Євробачення" запланований на суботу, 17 травня.