Фото: YouTube

В мережі показали кадри з другої репетиції українського гурту на Євробаченні. Українці можуть побачити, яким буде номер від України

Таке відео з'явилось на офіційному каналі пісенного конкурсу, передає RegioNews.

Організатори Євробачення опублікували 30-секундний фрагмент з репетиції українського гурту Ziferblat. У відео можна побачити, що українська команда використала LED-екрани з яскравим рожевим світлом. В певний момент під ногами вокаліста спалахує світло. Кольори номера доповнюють яскраві костюми, які для гурту зробив відомий дизайнер Іван Фролов.

Слід зазначити, що перший півфінал відбудеться вже 13 травня. Україна виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, що букмекери ставлять український гурт на 13 сходинку рейтингу. Проте самі хлопці казали про те, що вони не стежать за цим. За їхніми словами, "букмекери — це пальцем в небо", і в них ще є час до конкурсу, а також сам номер.