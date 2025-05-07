12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 23:55

На Євробаченні показали репетицію номеру Ziferblat: як буде представлена Україна

07 травня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

В мережі показали кадри з другої репетиції українського гурту на Євробаченні. Українці можуть побачити, яким буде номер від України

Таке відео з'явилось на офіційному каналі пісенного конкурсу, передає RegioNews.

Організатори Євробачення опублікували 30-секундний фрагмент з репетиції українського гурту Ziferblat. У відео можна побачити, що українська команда використала LED-екрани з яскравим рожевим світлом. В певний момент під ногами вокаліста спалахує світло. Кольори номера доповнюють яскраві костюми, які для гурту зробив відомий дизайнер Іван Фролов.

Слід зазначити, що перший півфінал відбудеться вже 13 травня. Україна виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, що букмекери ставлять український гурт на 13 сходинку рейтингу. Проте самі хлопці казали про те, що вони не стежать за цим. За їхніми словами, "букмекери — це пальцем в небо", і в них ще є час до конкурсу, а також сам номер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Євробачення
Співачка Jerry Heil повернеться на Євробачення - що відомо
05 травня 2025, 23:25
Переможці минулорічного Євробачення оцінили пісню Ziferblat
08 квітня 2025, 04:40
Надто складно, щоб стати хітом: відомий продюсер висловився про пісню Ziferblat для Євробачення
01 квітня 2025, 04:20
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина
08 травня 2025, 01:35
Співак Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку та переспівав "Пінаколаду"
08 травня 2025, 00:50
Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини
08 травня 2025, 00:30
В Україні дорожчає свинина: чому це відбувається
07 травня 2025, 23:45
На Дніпропетровщині дрон влучив у багатоповерхівку
07 травня 2025, 23:35
На Київщині вибухнув невідомий предмет: постраждав 13-річний хлопчик
07 травня 2025, 23:15
На Одещині чоловік намагався виїхати з України за хабар
07 травня 2025, 22:57
На Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів прродавав ухилянтам "маршрут" за кордон
07 травня 2025, 22:45
На Львівщині загорівся будинок: жінку з 2-річним хлопчиком госпіталізували
07 травня 2025, 22:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »