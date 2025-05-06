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06 травня 2025, 23:55

Перший погляд на Україну на Євробаченні: Ziferblat показали костюми від Фролова

06 травня 2025, 23:55
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Фото: YouTube
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Гурт Ziferblat показав костюми від українського дизайнера Івана Фролова. Артисти обрали яскраві костюми з натяком на стиль 70-х

Такі фото з першої репетиції української команди з'явились на офіційній сторінці Євробачення, передає RegioNews.

Український дизайнер Іван Фролов, який раніше співпрацював з Тіною Кароль, Джамалою, а також з закордонними артистами (зокрема, з Бейонсе та Сабріною Карпентер) створив костюми, в яких Ziferblat представлять Україну на Євробаченні-2025. У мережі з'явились фото з першої репетиції гурту, де можна розглянути образи.

Хлопці будуть вдягнуті у яскраві костюми зі штанами-кльош. Це схоже на стиль 70-х. Дизайнер також додав на костюми артистів вишивку з квітами та серце (фірмовий стиль FROLOV).

Три бек-вокалістки отримали ніжні брючні костюми золотистого кольору. Тут також можна побачити фірмове серце Фролова.

Нагадаємо, гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 в Базелі (Швейцарія) з піснею "Bird Of Pray". У першому півфіналі, який відбудеться вже 13 травня, Україна виступатиме під номером 5.

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