Фейковая рассылка от имени "Украинской правды": редакцию могли сломать

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Сегодня, 9 мая, пользователи начали массово сообщать о подозрительной электронной рассылке от имени издания "Украинская правда"

Как сообщает RegioNews, в письмах на русском языке порислали поздравление с так называемым "Днем Победы".

В тексте, разосланном по электронным адресам читателей, речь идет о "нелегитимном режиме", "общей победе в Великой Отечественной войне" и попытках "переписать историю".

Стиль и содержание сообщения полностью соответствует нарративам российской информационной войны, направленной на искажение исторической памяти и дестабилизацию украинского инфопространства.

Согласно письму, в качестве отправителя указана редакция "Украинской правды" - авторитетного украинского СМИ. В тексте также упоминается офис в Киеве, что добавляет фальшивую рассылку правдоподобия.

В момент публикации редакция официально не комментировала ситуацию.

Напомним, недавно в соцсетях стали распространять новый фейк о ТЦК. На видео якобы двое работников ТЦК опускают женщину в колодец, которая защищала своего мужа. Однако на самом деле это постановочное видео российской пропаганды.