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09 мая 2025, 07:10

С начала года потери РФ достигли почти 170 тысяч солдат, — Сырский

09 мая 2025, 07:10
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фото: t.me/osirskiy
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В 2025 году российская армия потеряла около 170 тысяч солдат. Украинские воины продолжают уничтожать врага

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.

"Потери врага с начала года достигли почти 170 тысяч человек (169 970). Спасибо нашим защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в нашу Победу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Главком обнародовал свежие кадры уничтожения российских захватчиков.

Напомним, в апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что россияне имели больше всего потерь в Бахмуте на Донетчине.

В ОСУВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.

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