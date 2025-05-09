С начала года потери РФ достигли почти 170 тысяч солдат, — Сырский

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В 2025 году российская армия потеряла около 170 тысяч солдат. Украинские воины продолжают уничтожать врага

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.

"Потери врага с начала года достигли почти 170 тысяч человек (169 970). Спасибо нашим защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в нашу Победу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Напомним, в апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что россияне имели больше всего потерь в Бахмуте на Донетчине.

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