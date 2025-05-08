Сьогодні Рада розгляне ратифікацію угоди про надра

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У четвер, 8 травня Верховна Рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра зі США

Про це представники Міністерства економіки України повідомили під час брифінгу з журналістами вранці 8 травня, передає RegioNews із посиланням на Економічну правду.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, угода є рівноправною між США та Україною та в угоді не йде мова про жодні борги.

Також вона повідомила, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови може запрацювати протягом кількох тижнів.

Раніше повідомлялось, що угода між Україною та США стосується 57 мінералів, в ній також йдеться про допомогу ЗСУ.