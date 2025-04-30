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У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про контракти на військову службу. Йдеться про громадян, які вже старші за 60 років

Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає RegioNews.

За словами депутата, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Костенко зазначив, що це допоможе людям, які хочуть бути корисними в умовах війни, але законодавство їх обмежує.

Законопроєкт передбачає можливість підписувати однорічні контракти людям віком 60+, якщо на це дає згоду командир частини. Також для цього буде потрібно отримати погодження від Генерального штабу ЗСУ.

"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу. Дякую 36 колегам-депутатам, які підтримали ініціативу, а також громадськості, Марії Берлінській та представникам МОУ і ГШ ЗСУ за участь у розробці законопроєкту", - каже депутат.

Нагадаємо, в Україні вже діють контракти для громадян 18-24 років, які хочуть долучитися до ЗСУ. Після підписання контракту вони отримують додаткові виплати, а також право оформлення пільгової іпотеки з "нульовою" ставкою та право вільного виїзду за кордон.