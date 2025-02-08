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08 лютого 2025, 12:15

В Україні зросли зарплати в деяких професіях: хто заробляє більше, а хто - менше

08 лютого 2025, 12:15
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В Україні на початку 2025 року зросла кількість вакансій. При цьому зросла й зарплата в деяких галузях

Про це повідомляє Work.UA, передає RegioNews.

У 2025 році на 7% зросла кількість вакансій. При цьому в деяких сферах зросли зарплати. Хоча в січні в середньому заробіток лишився на рівні 24 тисяч гривень.

На 6% зросла зарплата в сфері "Топ-менеджменту і керівництва вищої ланки" - до 47,5 тисячі гривень. На 4% зросла заробітна плата в сфері "Краса, фітнес і спорт" - до 25 тисяч гривень в середньому. У сфері "Страхування" зросли зарплати на 4% - до 26 тисяч гривень в середньому.

На 4% зросла середня зарплата в сфері "Будівництво і архітектура" - до 28,5 тисячі гривень. У сфері "Готельному-ресторанний бізнес і туризм" середня зарплата на місяць зросла на 3% до 22,1 тисячі гривень.

Найвищі середні зарплати в Україні в таких сферах:

  • Медіабайєри - 67,5 тисячі гривень;
  • Водій-міжнародник - 55 тисяч гривень;
  • Ендодонтисти - 51,9 тисячі гривень;
  • Стоматологи, рієлтори, страхувальники - 50 тисяч гривень;
  • Бізнес-аналітики - 45 тисяч гривень.

Найнижчі зарплати в таких сферах:

  • Бібліотекар - 9,5 тисячі гривень;
  • Маркувальник - 11 тисяч гривень;
  • Педагог-організатор - 11,5 тисячі гривень;
  • Прибиральник - 12 тисяч гривень;
  • Посудомийник - 13,5 тисячі гривень;
  • Оператор автозаправних станцій - 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше юристка-аналітикиня Аналітичного центру "ЮрФем" Дар'я Росохата казала про те, що в Україні все ще жінки отримують зарплату на 18,6% менше, аніж чоловіки. Проте експертка пояснила, що ця статистика не враховує "тіньовий сектор". Тобто, розрив може бути ще більшим.

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