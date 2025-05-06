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06 травня 2025, 17:10

Прикордонники показали, як знищують позиції окупантів на Харківщині

06 травня 2025, 17:10
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фото: ДПСУ
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Позиції окупантів під Вовчанськом під прицілом бійців бригади «Гарт»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам й на Вовчанському напрямку.

"Мінометники та дронарі бригади "Гарт" завдали вогневих уражень по опорних пунктах, озброєнню і техніці загарбників. Знищено антени зв’язку, автівку та позицію великокаліберного кулемета ДШК окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів.

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