Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях окупантів на Сумщині

фото: ДПСУ

На Сумському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдають нищівних ударів по росіянах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що російські окупанти зазнали значних втрат.

"У результаті влучних ударів знищено ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад противника, що є законними цілями Сил оборони України. Кожен виліт українських дронів — це цілеспрямований удар по ворожій логістиці та укріпленнях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумському напрямку розрахунок FPV-бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття російських пілотів БпЛА.