Завтра в Україні потепліє до +25, але подекуди очікуються зливи

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У середу, 7 травня в Україні - періодичні дощі, періодичні прояснення

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в південній частині (окрім Криму та Запоріжжя) можливі сильні зливи.

Вдень у середу на заході та півночі очікується припинення дощів.

Температура повітря очікується в межах +14…+18 градусів, на півдні +19…+22 градуси, на південному сході +20…+25 градусів.

У Києві в середу вночі та вранці - дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня коливатиметься у медах +16…+17 градусів.

"Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 6 травня в Україні майже в усіх регіонах прогнозують хмарну погоду.