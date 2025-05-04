У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

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У багатьох регіонах України оголошено «жовтий» рівень небезпечності через грози

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози; жовтий – потенційно небезпечні погодні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – вкрай небезпечні погодні умови.

Раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні.