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05 травня 2025, 16:33

Майже всю Україну накриє дощами: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на вівторок, 6 травня

05 травня 2025, 16:33
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В Україні у вівторок майже в усіх регіонах прогнозують хмарну погоду. Очікуються короткочасні дощі

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У більшості регіонів у вівторок, 6 травня, очікуються короткочасні дощі. Опадів не прогнозують лише в східних та південно-східних областях. Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний) зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів вище нуля, у західних та північних областях — від 4 до 9 градусів. Вдень від 11 до 16 градусів тепла, а на сході та південному сході країни — від 20 до 25 градусів вище нуля.

У Київській області буде хмарно. Також прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 11 до 16 градусів. У столиці вночі від 6 до 8 градусів тепла, вдень — від 13 до 15 градусів з позначкою плюс.

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