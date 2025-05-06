Завтра в Украине потеплеет до +25, но иногда ожидаются ливни

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В среду, 7 мая в Украине – периодические дожди, периодические прояснения

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части (кроме Крыма и Запорожья) возможны сильные ливни.

Днем в среду на западе и на севере ожидается прекращение дождей.

Температура воздуха ожидается в пределах +14…+18 градусов, на юге +19…+22 градуса, на юго-востоке +20…+25 градусов.

В Киеве в среду ночью и утром - дождь, днем без существенных осадков.

"В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода", - подытожила она.

Напомним, 6 мая в Украине почти во всех регионах прогнозируется облачная погода.