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06 мая 2025, 10:40

С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1493 раза на сумму почти 18 млн грн

06 мая 2025, 10:40
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фото: иллюстративное
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Пограничники прекратили около 1,5 тыс. попыток подкупа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что 52 попытки предоставления неправомерной выгоды на сумму свыше 350 тыс. гривен приостановили пограничники в апреле 2025 года.

"В течение прошлого месяца было выявлено 4 случая возможного нарушения личным составом ведомства норм антикоррупционного законодательства, ответственность за которые предусмотрена статьями 368 и 369-2 Уголовного кодекса Украины и 2 статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Всего с начала введения в Украине правового режима военного положения пограничники пресекли 1493 попытки подкупа на общую сумму в эквиваленте национальной валюты более 17,6 миллионов гривен.

Напомним, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.

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