С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1493 раза на сумму почти 18 млн грн
Пограничники прекратили около 1,5 тыс. попыток подкупа
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что 52 попытки предоставления неправомерной выгоды на сумму свыше 350 тыс. гривен приостановили пограничники в апреле 2025 года.
"В течение прошлого месяца было выявлено 4 случая возможного нарушения личным составом ведомства норм антикоррупционного законодательства, ответственность за которые предусмотрена статьями 368 и 369-2 Уголовного кодекса Украины и 2 статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Всего с начала введения в Украине правового режима военного положения пограничники пресекли 1493 попытки подкупа на общую сумму в эквиваленте национальной валюты более 17,6 миллионов гривен.
Напомним, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.