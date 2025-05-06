С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1493 раза на сумму почти 18 млн грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что 52 попытки предоставления неправомерной выгоды на сумму свыше 350 тыс. гривен приостановили пограничники в апреле 2025 года.

"В течение прошлого месяца было выявлено 4 случая возможного нарушения личным составом ведомства норм антикоррупционного законодательства, ответственность за которые предусмотрена статьями 368 и 369-2 Уголовного кодекса Украины и 2 статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Всего с начала введения в Украине правового режима военного положения пограничники пресекли 1493 попытки подкупа на общую сумму в эквиваленте национальной валюты более 17,6 миллионов гривен.

Напомним, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.