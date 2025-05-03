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Прикордонники підрозділу безпілотних авіасистем "Фенікс" бригади "Помста" завдали серію точних ударів по транспортних засобах пересування росіян на Харківщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Куп’янському напрямку знищено десять мотоциклів, два квадроцикли, ліквідовано двох та поранено шістьох окупантів, які ними пересувались. Дрони виявляють і знищують ворога навіть у русі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на одному з напрямків фронту розвідники бригади "Чорний ліс" знищили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Вартість ураженої установки ППО сягає близько 45 млн доларів.