Завтра Україну накриють дощі та грози
У понеділок, 5 травня у більшості регіонів очікуються дощі та грози, температура вдень сягатиме 25°, однак у Києві та області похолодає до 16°
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.
Короткочасні дощі очікуються на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.
У столиці початок тижня розпочнеться дощами, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, в ДСНС попередили про погіршення погодних умов.