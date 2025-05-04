09:51  04 травня
Росіяни вдарили по торговому центрі в Києві
11:11  04 травня
Українців попередили про можливі відключення світла влітку: названо причину
15:55  04 травня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
UA | RU
UA | RU
04 травня 2025, 21:16

Завтра Україну накриють дощі та грози

04 травня 2025, 21:16
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 5 травня у більшості регіонів очікуються дощі та грози, температура вдень сягатиме 25°, однак у Києві та області похолодає до 16°

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

Короткочасні дощі очікуються на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

У столиці початок тижня розпочнеться дощами, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, в ДСНС попередили про погіршення погодних умов.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Синоптики прогноз негода Укргідрометцентр
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
04 травня 2025, 15:55
У Львівській області через негоду знеструмлені десятки населених пунктів
04 травня 2025, 12:59
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 4 травня
03 травня 2025, 15:15
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Українцям дозволять мати паспорти декількох країн
04 травня 2025, 22:05
Росіяни вдарили по Донеччині, 6 людей поранені
04 травня 2025, 19:52
На Закарпатті біля відомої гори виявили тіло людини
04 травня 2025, 18:25
На Харківщині внаслідок російської атаки знищене депо і відділення Нової пошти
04 травня 2025, 16:59
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
04 травня 2025, 15:55
У Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі
04 травня 2025, 15:39
З прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей
04 травня 2025, 14:59
Росіяни нанесли удар по Сумщині: є загиблий і поранені
04 травня 2025, 13:58
У Львівській області через негоду знеструмлені десятки населених пунктів
04 травня 2025, 12:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »