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04 мая 2025, 21:16

Завтра Украину накроют дожди и грозы

04 мая 2025, 21:16
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фото: иллюстративное
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В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, температура днем будет достигать 25°, однако в Киеве и области похолодает до 16°

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Кратковременные дожди ожидаются в Закарпатье, Одесщине и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.

В столице начало недели начнется дождями, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий.

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