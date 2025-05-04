Завтра Украину накроют дожди и грозы
В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, температура днем будет достигать 25°, однако в Киеве и области похолодает до 16°
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.
Кратковременные дожди ожидаются в Закарпатье, Одесщине и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.
В столице начало недели начнется дождями, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий.
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