17:10  02 травня
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
21:19  02 травня
У Донецькій області змінили графік комендантської години
21:59  02 травня
Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи
UA | RU
UA | RU
03 травня 2025, 15:15

В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 4 травня

03 травня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Синоптики попередили, що в деяких областях у неділю будуть дощі. Проте в деяких областях опадів не передбачається

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У неділю, 4 травня, в Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози. В решті регіонах без опадів.

Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів тепла. У Південно-східних областях — від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 23 до 28 градусів вище нуля, а в західних регіонах — від 20 до 25 градусів.

Також синоптики попередили, що 4 травня вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Фахівці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

У Київській області мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень від 9 до 14 градусів вище нуля. Вдень від 23 до 28 градусів. У столиці вночі від 12 до 14, а вдень від 25 до 27 градусів вище нуля.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Укргідрометцентр
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Вперше у світі: бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30
03 травня 2025, 16:35
Україна не гарантує безпеку іноземним лідерам в Москві 9 травня: після заяви Зеленського Фіцо різко скасував поїздку до РФ
03 травня 2025, 15:55
Вони знали, що роблять: в прокуратурі розповіли, якими безпілотниками росіяни атакували Харків
03 травня 2025, 14:10
В Ужгороді ТЦК провели масштабний рейд по барах: забирали навіть з бронюванням та відстрочкою
03 травня 2025, 13:25
Смертельна ДТП на Київщині: 51-річного чоловіка збили на смерть
03 травня 2025, 12:55
На Житомирщині в пожежі загинула жінка
03 травня 2025, 11:45
Виявилось, що можна говорити "ні": яка головна цінність угоди зі Сполученими Штатами
03 травня 2025, 10:40
На Полтавщині чоловіка госпіталізували з ножевим пораненням - під підозрою дружина
03 травня 2025, 10:35
Розізлився через 0 на рахунку: киянин розтрощив банкомат через безгрошів'я
03 травня 2025, 10:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »