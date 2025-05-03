Ілюстративне фото

Синоптики попередили, що в деяких областях у неділю будуть дощі. Проте в деяких областях опадів не передбачається

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У неділю, 4 травня, в Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози. В решті регіонах без опадів.

Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів тепла. У Південно-східних областях — від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 23 до 28 градусів вище нуля, а в західних регіонах — від 20 до 25 градусів.

Також синоптики попередили, що 4 травня вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Фахівці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

У Київській області мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень від 9 до 14 градусів вище нуля. Вдень від 23 до 28 градусів. У столиці вночі від 12 до 14, а вдень від 25 до 27 градусів вище нуля.