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На заседании суда женщина, задержанная после покушения на активиста Сергея Стерненко, заявила, что она не следила за волонтером и не знает о нем ничего. По ее словам, она думала, что работает на СБУ

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Шевченковский городской суд города Киева избрал меру пресечения женщине, которая стреляла в активиста Сергея Стерненко. Она будет под стражей до 29 июня. Ей инкриминируют государственную измену и покушение на убийство.

Перед этим женщина сказала, что не знала об активистской деятельности и не знала его. Также она отметила, что не работает и является инвалидом первой группы. Известно, что раньше женщина не испытывала проблем с законом.

Ее адвокат рассказал, что человек, которому он полностью доверял, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву – это дело его рук.

При этом сторона защиты сообщила, что подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовясь к покушению. Сама женщина рассказала, что общалась через мессенджер с человеком, который представился сотрудником СБУ.

"Меня сначала запугали, а потом, я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова", - говорит она. Она также рассказала, что у нее больные почки, и ей пообещали сделать пересадку.

Из документов дела становится известно, что невеста Сергея Стерненко раньше несколько раз видела подозреваемую. Напомним, что женщина арендовала квартиру в комплексе, где живет активист.

Напомним, ранее журналисты опубликовали видео с камер наблюдения с моментом покушения на Сергея Стерненко. Там можно увидеть, как женщина стреляет в активиста. Также журналисты отметили, что она получала деньги от российских спецслужб.