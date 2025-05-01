У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Станом на ранок четверга, 1 травня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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