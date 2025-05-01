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01 травня 2025, 07:39

У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

01 травня 2025, 07:39
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фото з відкритих джерел
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Станом на ранок четверга, 1 травня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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