У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

фото з відкритих джерел

Станом на ранок четверга, 1 травня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".