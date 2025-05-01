В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей
По состоянию на утро четверга, 1 мая, ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован. В Азовском море вражеские корабли также отсутствуют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.
В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 6 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.
Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
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