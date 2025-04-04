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04 квітня 2025, 16:25

В Україну вчасно не повернулись майже чверть студентів, які виїхали за кордон: що буде робити МОН

04 квітня 2025, 16:25
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Чимало студентів-чоловіків виїхали за кордон за програмами обміну. При цьому частина з них в Україну не повернулась

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Як розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, до 17% студентів-чоловіків, які виїхали за програмою обмінів, не повернулися до України у визначені терміни. При цьому він зауважив, що МОН не планує скасовувати можливості для виїзду за кордон у межах програми академічної мобільності.

"Є суттєва частина хлопців, а це 15–17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду", - зазначив заступник очільника МОН.

За його словами, йдеться переважно про студентів-бакалаврів від 18 до 22 років. На думку Винницького, ця цифра не критична, але тривожна. МОН планує звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу, щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність.

Слід зазначити, що також багато школярів навчається за кордоном через війну. Проте понад 355 тисяч дітей продовжують навчатись в українських школах в дистанційному режимі.

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