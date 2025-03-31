Кожен другий український студент потребує психологічної допомоги
Заклади вищої освіти України мають стати хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання дає ментальне зцілення всім учасникам
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час зустрічі з представниками 30 закладів вищої освіти, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", передає RegioNews.
За її словами, у лютому "Ти як?" провела опитування серед викладачів і студентів 29 закладів вищої освіти. Майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.
"У 16% є ознаки вигорання, які виявляються через емоційну відстороненість, цинічність, розчарування. Ще 18% схильні до уникання робочих завдань, прокрастинації, втрати мотивації. І лише 35% вважають, що можуть впоратися зі стресом. Опитування серед студентів показало, що близько 52% потребують втручання різного ступеня інтенсивності", - зазначила Зеленська.
Станом на березень 2025 року в 97% закладів вищої освіти вже функціонують психологічні служби, 52 фахівці закладів вищої освіти пройшли навчання в Академії психічного здоров’я.
Нагадаємо, СБУ затримала студентів, які вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб.