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31 березня 2025, 18:42

Кожен другий український студент потребує психологічної допомоги

31 березня 2025, 18:42
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фото: ілюстративне
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Заклади вищої освіти України мають стати хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання дає ментальне зцілення всім учасникам

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час зустрічі з представниками 30 закладів вищої освіти, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", передає RegioNews.

За її словами, у лютому "Ти як?" провела опитування серед викладачів і студентів 29 закладів вищої освіти. Майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.

"У 16% є ознаки вигорання, які виявляються через емоційну відстороненість, цинічність, розчарування. Ще 18% схильні до уникання робочих завдань, прокрастинації, втрати мотивації. І лише 35% вважають, що можуть впоратися зі стресом. Опитування серед студентів показало, що близько 52% потребують втручання різного ступеня інтенсивності", - зазначила Зеленська.

Станом на березень 2025 року в 97% закладів вищої освіти вже функціонують психологічні служби, 52 фахівці закладів вищої освіти пройшли навчання в Академії психічного здоров’я.

Нагадаємо, СБУ затримала студентів, які вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб.

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