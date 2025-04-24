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У Дніпрі правоохоронці знайшли в 45-річного місцевого жителя купу зброї. Тепер його відправлять під варту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно зберігав зброю. Вдома у 45-річного чоловіка знайшли майже 700 набоїв та дві гранати.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили торговців зброєю. У них вилучили п’яти тисяч набоїв різних калібрів, бойові гранати та пістолет-кулемет.