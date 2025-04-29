В Нацполиции рассказали, сколько оружия задекларировали украинцы

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В Украине с начала процесса декларирования оружия гражданами было задекларировано почти 7 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 2,5 миллиона боеприпасов к нему

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, на сегодня в подразделения Нацполиции обратились 6 350 граждан, которые задекларировали почти 7 тысяч единиц огнестрельного оружия:

автоматической – 3 512 единиц,

карабинов, винтовок и ружей – 3 054 единицы,

пистолетов и револьверов – 384 единицы.

Также задекларировано более 2,5 миллионов боеприпасов.

Больше всего декларируют оружие граждане Киева, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Часть украинцев также добровольно сдает найденное оружие, не желая оставлять его у себя.

Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:

письменное заявление;

копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);

выписка о месте жительства/регистрации;

фотография размером 3,5х4,5 см;

все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.

Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил гранаты и патроны в частном доме, где живут дети. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.