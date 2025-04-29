В Нацполиции рассказали, сколько оружия задекларировали украинцы
В Украине с начала процесса декларирования оружия гражданами было задекларировано почти 7 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 2,5 миллиона боеприпасов к нему
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает RegioNews.
По его словам, на сегодня в подразделения Нацполиции обратились 6 350 граждан, которые задекларировали почти 7 тысяч единиц огнестрельного оружия:
-
автоматической – 3 512 единиц,
-
карабинов, винтовок и ружей – 3 054 единицы,
-
пистолетов и револьверов – 384 единицы.
Также задекларировано более 2,5 миллионов боеприпасов.
Больше всего декларируют оружие граждане Киева, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Часть украинцев также добровольно сдает найденное оружие, не желая оставлять его у себя.
Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:
- письменное заявление;
- копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);
- выписка о месте жительства/регистрации;
- фотография размером 3,5х4,5 см;
- все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.
Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил гранаты и патроны в частном доме, где живут дети. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.