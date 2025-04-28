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28 квітня 2025, 12:55

В Україні зареєстрували законопроєкт про наставництво: підтримку зможуть отримати діти з інтернатів, прийомних родин і кризових сімей

28 квітня 2025, 12:55
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фото: Олена Шуляк
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У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про наставництво, який розширює можливості для підтримки дітей, що потребують уваги дорослих. Ініціаторами стали народні депутати від партії "Слуга Народу"

"Іноді дитині достатньо однієї людини, щоб не збитися з курсу. Не супергероя. Просто когось, хто скаже: "Я поруч. І в тебе все вийде!". Саме так працює наставництво – коли хтось із досвідом бере за руку того, хто лише починає свій шлях", – говорить очільниця політичної сили та нардеп Олена Шуляк, передає RegioNews.

Законопроєкт, який напрацьовували протягом кількох місяців, створює чітку, зрозумілу та водночас людяну модель наставництва. Він дає змогу стати наставником не лише для дітей, що перебувають в інтернатах, а й для підлітків із кризових родин, прийомних сімей, а також молодих людей, які вже досягли 18 років, але ще потребують підтримки дорослого.

Вперше в історії українського законодавства, додають у партії "Слуга Народу", наставництво зможе бути також корпоративним. Бізнес отримає змогу створювати менторські програми для дітей – з профорієнтацією, підготовкою до роботи та наданням практичних шансів для старту в дорослому житті.

"Це не просто законопроєкт. Це шанс дати кожній дитині хоча б одну надійну людину поруч. Я щиро вдячна всім, хто допомагає цей шанс створити – зокрема партійному руху "ЗеЖінки" за активну промоцію і моїй колезі Тетяні Скрипці за підтримку на кожному етапі", – додає Олена Шуляк.

Наразі документ готують до розгляду в профільному парламентському комітеті. У партії "Слуга Народу" сподіваються, що вже найближчим часом законопроєкт отримає підтримку в парламенті.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що цьогоріч держава виділяє 833 млн грн на купівлю житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу. Насамперед житло придбають для тих родин, для яких не встигли купити будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на державні реєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились; для тих сімей, які планують створити ДБСТ у 2025 році; тих, що стали вимушеними переселенцями, та тих родин, які повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні.

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