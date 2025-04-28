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28 апреля 2025, 12:55

В Украине зарегистрировали законопроект о наставничестве: поддержку смогут получить дети из интернатов, приемных и кризисных семей

28 апреля 2025, 12:55
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фото: Елена Шуляк
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В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о наставничестве, который расширяет возможности для поддержки детей, нуждающихся во внимании взрослых. Инициаторами стали народные депутаты от партии "Слуга Народа"

"Иногда ребенку достаточно одного человека, чтобы не сбиться с курса. Не супергероя. Просто кого-то, кто скажет: "Я рядом. И у тебя все получится!". Именно так работает наставничество – когда кто-то с опытом берет за руку того, кто только начинает свой путь", – говорит глава политической силы и народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

Законопроект, который разрабатывали в течение нескольких месяцев, создает четкую, понятную и одновременно человечную модель наставничества. Он позволяет стать наставником не только для детей, находящихся в интернатах, но и для подростков из кризисных семей, приемных семей, а также для молодых людей, которые уже достигли 18 лет, но все еще нуждаются в поддержке взрослого.

Впервые в истории украинского законодательства, добавляют в партии "Слуга Народа", наставничество сможет быть также корпоративным. Бизнес получит возможность создавать менторские программы для детей – с профориентацией, подготовкой к работе и предоставлением практических шансов для старта во взрослой жизни.

"Это не просто законопроект. Это шанс дать каждому ребенку хотя бы одного надежного человека рядом. Я искренне благодарна всем, кто помогает создать этот шанс – в частности партийному движению "ЗеЖинки" за активное продвижение и моей коллеге Татьяне Скрипке за поддержку на каждом этапе", – добавила Елена Шуляк.

В настоящее время документ готовят к рассмотрению в профильном парламентском комитете. В партии "Слуга Народа" надеются, что уже в ближайшее время законопроект получит поддержку в парламенте.

Напомним, ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что в этом году государство выделяет 833 млн грн на покупку жилья для более чем 120 детских домов семейного типа. В первую очередь жилье приобретут для тех семей, которым не успели купить дома в конце прошлого года, когда после атаки на государственные реестры сделки купли-продажи временно остановились; для тех семей, которые планируют создать ДДСТ в 2025 году; тех, кто стал вынужденными переселенцами, и тех семей, которые возвращаются из эвакуации и хотят вновь строить жизнь в Украине.

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