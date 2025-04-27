фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби, 26 квітня, Сили оборони України знищили 1 030 російських загарбників, одну систему РСЗВ, вісім танків, п'ять бойових броньованих машин, 42 артсистеми, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 136 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 948 тисяч солдат.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня російська армія запустила по Україні 149 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 67 — локаційно втрачені.