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Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили хакера, який робив та продавав шкідливе програмне забезпечення. За допомогою цієї програми шахраї могли викрадати дані, збережені на компʼютері. Зокрема, збирати паролі від соцмереж, банківських акаунтів та багато іншого.

Хакер продавав цей вірус через хакерські форуми та спеціальні месенджери. Його клієнти могли використовувати програму для фінансового шахрайства. Тепер хакеру може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині жінка стала жертвою аферистів у соцмережі. Вона шукала роботу за кордоном, а в результаті відправила "майбутньому роботодавцю" немаленьку суму коштів.