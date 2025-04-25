На российском аэродроме дотла сгорел истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн
На аэродроме "Ростов-на-Дону Центральный" загорелся и сгорел многоцелевой российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Стоимость уничтоженного вражеского самолета – около 50 миллионов долларов.
"Масштаб сил, готовых сопротивляться кремлю и совершать акты демилитаризации государства-агрессора, растет!", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.
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