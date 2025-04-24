13:30  24 квітня
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
12:52  24 квітня
У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого
06:10  24 квітня
На Київщині жінка до смерті забила немовля стільцем
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2025, 13:15

Завтра в Україні очікується до +27 градусів

24 квітня 2025, 13:15
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Завтра ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода, а ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у п’ятницю, 25-го квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +20…+27 градусів.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні.

У Києві завтра переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

В неділю в більшості регіонів очікується прохолодна погода, вночі та вранці +2…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів, у південній частині +12…+18 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики тепло
Пожежна небезпека і дощі: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 24 квітня
23 квітня 2025, 17:39
Сподіваюсь, влітку менше снігу буде: українці "підірвали" соцмережі мемами про погоду навесні
11 квітня 2025, 23:15
В Україні заморозки можуть знищити врожай популярного фрукту
10 квітня 2025, 23:25
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Житель Одещини може сісти на 10 років за пограбування дитини
24 квітня 2025, 13:55
Розбій на Закарпатті: підлітка судитимуть за напад на таксиста
24 квітня 2025, 13:46
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
24 квітня 2025, 13:30
В одному із пунктів пропуску на Львівщині почали діяти обмеження
24 квітня 2025, 13:29
На Київщині затримали браконьєра з уловом майже на 200 тисяч гривень
24 квітня 2025, 13:09
У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого
24 квітня 2025, 12:52
Росіяни продовжують обстріли Донеччини: троє загиблих, семеро поранених
24 квітня 2025, 12:37
В одному із готелів Тернополя виявили групу іноземців-нелегалів: що відомо
24 квітня 2025, 12:29
Прикордонники вдало відпрацювали по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку
24 квітня 2025, 12:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »