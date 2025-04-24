Завтра в Україні очікується до +27 градусів

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Завтра ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода, а ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у п’ятницю, 25-го квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +20…+27 градусів.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні.

У Києві завтра переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

В неділю в більшості регіонів очікується прохолодна погода, вночі та вранці +2…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів, у південній частині +12…+18 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня.